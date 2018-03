霍金過世 《流言終結者》前主持人喊 「不！！！」

2018-03-14 13:35

〔即時新聞/綜合報導〕英國物理學家與宇宙學家霍金(Stephen Hawking)於英國時間14日凌晨去世,美國知名節目《留言終結者》前主持人和特效工程師亞當·薩維奇(Adam Savage)在推特上發文紀念霍金,表示「這個世界因霍金更加豐足」。

美國知名節目《留言終結者》前主持人和特效工程師亞當·薩維奇,在推特發文紀念霍金。亞當說,「不!!!(Nooo!)看霍金過世的消息我很難過,我也想像他在生命的最後一段日子持續微笑著、學習新東西。我知道這個世界因為有霍金而更加豐足」。

Nooo! I'm so so sad to see the news about Stephen Hawking, and at the same time I imagine him learning something new for the last time, and smiling, and I know that the world was richer with him in it. https://t.co/9yPiZvcyL9