霍金逝世》與妻故事曾改編電影 英男星演活霍金奪影帝

艾迪瑞德曼因為詮釋霍金演技出色，奪下第87屆奧斯卡金像獎最佳男主角。（美聯社）

2018-03-14 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國著名天體物理學家霍金（Stephen Hawking）驚傳逝世，而霍金與前妻潔恩·懷爾德（Jane Wilde）的愛情故事曾被改編為電影《愛的萬物論》（The Theory of Everything），《愛的萬物論》由英國男星艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），艾迪瑞德曼也因為詮釋霍金演技出色，奪下第87屆奧斯卡金像獎最佳男主角。

《愛的萬物論》改編自潔恩·懷爾德所寫的回憶錄，描述霍金和就讀劍橋文學系的潔恩懷爾德陷入愛河，但是霍金21歲時被診斷出罹患運動神經元疾病（俗稱漸凍人），漸漸失去肢體活動的能力，連說話都受影響，被醫生只剩2年壽命，不過潔恩對霍金的愛仍堅定不移，最後兩人終成連理，電影描繪的便是他們的愛情故事。

《愛的萬物論》上映後在全球賣出35億新台幣票房，同時也獲得第87屆奧斯卡金像獎青睞，分別提名「最佳影片」、「最佳改編劇本」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳配樂」等獎項，最後艾迪瑞德曼奪下影帝，當時霍金也在臉書道賀，表示「演得好，艾迪。我以你為榮。」除了87屆奧斯卡之外，《愛的萬物論》也在第72屆金球獎奪下「最佳劇情片男主角」以及「最佳原創配樂」。

除了與前妻潔恩·懷爾德的愛情故事被改編為《愛的萬物論》之外，霍金也曾在1993年客串演出電視影集《銀河飛龍》（Star Trek: The Next Generation），曾為卡通影集《辛普森家庭》配音，扮演他本人，他也數度在美國影集熱門影集《宅男行不行》（The Big Bang Theory）客串，同樣飾演的是他自己。

艾迪瑞德曼因為詮釋霍金演技出色，奪下第87屆奧斯卡金像獎最佳男主角。（法新社）

霍金與前妻潔恩·懷爾德（右）、女兒露西（左）一同出席《愛的萬物論》首映。（法新社）