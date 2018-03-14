開會空檔忍不住啪啪啪 視訊沒關慘被看光光

這段活春宮影片在網路上瘋傳，更被張貼到各大成人影音網站。（擷取自推特）

2018-03-14 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕辦公室上演活春宮，還要直播給全公司看？中國國營企業「中國南方電網」旗下的廣州供電局，傳出1名中階主管在開會休息期間突然心血來潮，竟與女下屬當場作愛，結果視訊忘了關，全公司上下就這樣同步收看了這場「真人春宮秀」。

這段影片最近在網路上瘋傳，除推特等社群平台外，還被轉貼到各大成人影音網站，影片畫面顯示，這名男主管與女下屬把會議室當作「炮房」，男方不僅埋頭苦幹，前後還換了各種姿勢，可說是充分利用了開會的空檔休息時間。

影片曝光後引發熱論，有中國網友留言揶揄說「在強國，不操下屬的領導不是好領導」，還有人引述中國國家主席習近平的名言「撸起袖子加油幹」，笑酸「這男主管不忘初心，是在以行動力挺國家領導呢」。

媒體報導，廣州供電局發布聲明，稱網上流傳之不良訊息已對南方電網公司與廣州供電局的名譽與形象造成嚴重損害，已針對此事報警處理，未來會對惡意散播不良訊息的人士追究相關法律責任。

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