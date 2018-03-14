提勒森的「畢業感言」感謝了全美國 唯獨漏了他

得知被撤換後，美國國務卿提勒森13日下午開記者會，發表「畢業感言」，感謝同事與美國人民，但隻字不提川普。（法新社）

2018-03-14 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普13日在推特突然宣布，撤換國務卿提勒森（Rex Tillerson），由中央情報局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）接任，當天下午提勒森開記者會，發表「畢業感言」，感謝了同事與美國人民，但隻字不提川普。

綜合外媒報導，在當地時間13日清晨國務卿提勒森剛結束在非洲的訪問返美，不過在上午8點許，川普推特突然宣佈撤換國務卿提勒森，下午2點提勒森親自在國務院召開記者會發表「畢業感言」，提勒森在記者會中聲音略顯顫抖，全程照著稿子念，他一一細數過去14個月來的成果，包含在北韓、阿富汗、伊拉克、敘利亞等國的成果。

提勒森在臨別贈言中，大力讚揚美國外交官們的「誠實和正直」，同時感謝美國人民給予他為民服務的機會，以及他們對自由、開放社會的奉獻，提勒森特別提到國防部長馬提斯（Jim Mattis），彼此緊密合作以及外交政策上的相互支持。

可是在這個7分多鐘的感言中，提勒森隻字未提「川普」（Trump）之名，連客套的感謝或讚揚都沒有，唯一一次提及川普時，還是用「美國總統」（President of the United States ）來代替，他說：「美國總統打電話跟我說被解雇了。」

提勒森念完聲明，未開放現場媒體提問就匆匆離開。