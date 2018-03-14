這家歐巴馬光顧過的越南餐廳 「永久封存」總統位

歐巴馬與美國名廚波登曾在越南一家小吃店品嘗越南美食。（圖片取自Anthony Bourdain的臉書）

2018-03-14 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬2年前曾造訪越南，和名廚主持人波登（Anthony Bourdain）在河內的一家小吃店「Bun Cha Huong Lien」用餐，兩人吃了烤豬肉米線、炸春捲和啤酒，共消費6美元（約新台幣175元），波登拍下兩人用餐的照片後上傳至社群網站引起瘋傳。日前傳出該小吃店「永久封存」了歐巴馬和波登的用餐位置，甚至用過的餐具都保存其中。

據《BBC》報導，前美國總統歐巴馬和名廚主持人波登在2016年用餐過的越南小吃店「Bun Cha Huong Lien」，傳出在今年2月中時，用一玻璃櫃罩住兩人曾經用餐過的位置，其中包括兩人使用的餐桌、用過的碗筷餐具、喝過的啤酒瓶和坐過的塑膠椅。

該小吃店老闆表示，他們這麼做是因為「顧客好奇歐巴馬和波登曾經吃過什麼」，並稱「客戶很喜歡這個展示，很多人會拍照留念」。有人批評店家的做法只是公關噱頭，老闆則說「對我們來說，這是為了永遠珍惜美好的回憶而做的，這並不是公關噱頭，因為我們沒有因此增加更多客人」，而展示的餐具皆已清洗過。

波登則於12日在他的IG上貼出用餐地被「永久封存」的照片，表示「我不知道該如何評論這種事」，該貼文已累積12萬讚，4千多條留言。