雙面諜才遭毒殺 流亡英國俄人又傳命案

2018-03-14 05:28

〔中央社〕英國和俄羅斯媒體報導，和已故克里姆林宮批評者比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）有聯繫的前俄國企業高階主管葛魯希科夫，被發現陳屍倫敦家中，死亡的情況不明。

前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）日前在英國索爾茲伯里（Salisbury）遭人以俄國製神經毒劑殺害，英國政府表示將調查一些和俄羅斯有關的個人可疑死亡案例，在這個節骨眼，葛魯希科夫（Nikolai Glushkov）的死引發高度關切。

報導中說，葛魯希科夫曾在比瑞索夫斯基的企業Aeroflot和AvtoVAZ任職，女兒娜塔莉雅（Natalya）昨天發現他陳屍倫敦西南區新莫爾登（New Malden）的家中。

俄羅斯工商日報（Kommersant）引述葛魯希科夫家人的話說，屍體有「遭勒死的痕跡」。

工商日報說：「目前仍不清楚是遭謀殺或自殺。」

法新社報導，領導調查斯克里帕爾遭毒殺案的英國反恐警察表示，正在調查倫敦西南區金斯敦（Kingston）一名60來歲男子的命案，但未透露這名男子的身分。

發言人表示，反恐警察接手調查此案是「預防措施，是鑒於這個人據信擁有的關係」。

但他表示：「沒有證據顯示此案和索爾茲伯里的事件有關。這起命案目前以情況不明處理。」

衛報報導，葛魯希科夫因洗錢和詐欺罪在俄羅斯服刑5年後，獲得英國政治庇護。

俄羅斯巨富比瑞索夫斯基曾經支持總統蒲亭，後來長期抨擊克里姆林宮，2013年被發現陳屍在倫敦城外豪宅的上鎖浴室中。驗屍報告顯示他是吊死，且沒有掙扎跡象。

葛魯希科夫當時表示，他不相信比瑞索夫斯基是自然死亡。衛報當時引述他的話說：「我確定波瑞斯（比瑞索夫斯基）是遭殺害。」