金髮妹全裸磨蹭聖石陰莖岩 惹怒蘇梅島人

有個金髮正妹遊客脫去全身衣物，磨蹭「聖石」陰莖岩，讓泰國蘇梅島當地居民怒不可遏。（圖擷取自每日郵報）

2018-03-14 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕泰國霸欣岩國家公園（Pa Hin Ngam National Park）有塊相當知名、高約3.7公尺的「陰莖岩」，最近卻有個金髮正妹遊客脫去全身衣物，磨蹭陰莖岩，讓當地居民怒不可遏，希望她能夠出面道歉。

根據《每日郵報》報導，泰國霸欣岩國家公園範圍內的蘇梅島（Koh Samui），竟出現金髮女性遊客光天化日之下全裸，磨蹭當地的聖石陰莖岩，當地的民眾群情激憤，要求警方有所做為，將這名女性遊客逮捕歸案，並公開對所有島民們鄭重致歉。

島上的食品商家蘇梯達（Sutida Wongyai）說，「這塊岩石非常特別，代表了我們的島嶼。這是對它的侮辱」，酒店業者蘇利亞（Suriya Promsri）補充，「沒有人應該在這裡公開裸體，這相當無禮，警方一定要找到她並移送法辦，殺雞儆猴」。

當地民眾相信，這塊陰莖岩的形成，是過去有對年老夫妻乘船要去蘇梅島幫兒子提親，不料他們的船在風暴中翻覆，船上的嫁妝掉落大海，兩老擔心提親顏面無光，索性跳海輕生，老夫婦最後化為島上象徵男性的陰莖岩，與另塊象徵女性的岩石。