美老師當學生面 拿幼犬餵「擬鱷龜」…

2018-03-13 23:12

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國愛達荷州普雷斯頓中學（Preston Junior High）的科學老師克羅斯蘭德（Robert Crosland）被指控，當著學生的面拿幼犬餵兇猛的擬鱷龜。校方緊急發出聲明說，教師此舉沒有在教學計畫內。而克羅斯蘭德的舉動，也引起網友兩極評論。

綜合外媒報導，校方人員說，克羅斯蘭德在放學後餵擬鱷龜吃幼犬，當場有幾名學生目睹，但不確定當時幼犬是否已死亡。

校方在緊急聲明中寫道：「克羅斯蘭德的行為不在教學計畫內，學校絕對不會讓學生和老師陷入危險之中。此事已聯繫當地執法機構，目前仍在調查中，暫時不會進行懲處。」同時也要求家長們看在克羅斯蘭德多年的教學付出上，耐心等候調查結果。

克羅斯蘭德任教多年，深受學生的喜愛。一名學生說：「他是很酷的老師，真正將科學帶入生活中。我喜歡他的課，因為他有烏龜、蛇，還有其他很酷的東西。」

另有學生說，克羅斯蘭德曾在課堂上餵天竺鼠給蛇和烏龜吃。「我覺得拿老鼠跟鳥餵動物還好；但他現在拿的究竟是一隻快要死的小狗，還是一隻活蹦亂跳的健康小狗？」

關於克羅斯蘭德的舉動，許多家長站出來反對，但也有家長表示贊成：「這就是生命的循環。」

同時網路上也議論紛紛，也有人說：學生們應該要學會堅強點，因為擬鱷龜本來就是偏向肉食性的雜食性動物；也有網友批評克羅斯蘭德太殘忍，這種畫面會造成孩子們的陰影；更有人質疑，為什麼餵小老鼠就不會有人生氣，而餵小狗就會出現爭議？