中國挑戰美國在亞洲霸權 專家這樣看…

2018-03-14 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大11日通過修憲，刪除國家主席任期限制，讓中國國家主席習近平等同「登基」為「習皇帝」，引發國際倍加關注中國的發展。有外媒分析，雖然西方世界試圖遏制中國崛起，近20年內卻幾度「神助攻」，在美國新任總統川普上任後，這樣的情況甚至更常見。也有外媒認為，中國開始取代美國在部分亞州地區掌握了幾十年的優勢，夾在北京與華府間的許多國家都面臨同一道抉擇難題：該選擇中國的財富，還是美國的安全保障？

英國金融時報（FT）中文網刊登的文章〈西方對中國崛起的神助攻〉一文指出，西方雖然試圖遏止中國崛起，但進入21世紀以來卻一直在神助攻。文中指出，2003年的美伊戰爭，讓西方社會出現「舊」歐洲與「新」歐洲之間的分裂，並讓美國及其盟友直接支出超過1兆美元，且該戰爭還曝露了西方軍事硬實力的局限性。2008年的金融危機，則戳穿了西方中產階級越來越富有的神話，雖然許多人事後用全球經濟衰退來形容，但中國仍保持強勁成長。

至於21世紀以來，人們對西方制度的信任一直在下降，不再相信領導人是為我們服務，進而引發民粹主義反彈，像是英國脫歐、川普從美國總統選舉中勝出等。而川普在上任後不斷削弱加拿大和德國等盟友，相對的也讓中國國家主席習近平更容易走向全球中心舞台，從這個角度來說，川普可說是中國威權主義的啦啦隊長。

「紐約時報」報導則就過去5年的中美權力轉移情況詢問專家意見，並將亞太國家分為3類，分別是走出傳統美國霸權框架、漸趨親中的紅色國家，例如巴基斯坦、孟加拉、柬埔寨、馬來西亞等；以及希望能雙邊討好的綠色國家，例如北韓、緬甸、泰國、印尼、菲律賓；還有仍致力制衡中國的藍色國家，例如台灣、日本、南韓、越南、印度、不丹與澳洲等。

專家們指出，中美兩大強權各自企圖重塑亞洲經濟和政治體系，雖然美國的軍事實力仍然主宰亞洲，但中國已開始利用日益增長的軍事和經濟實力，重組區域結構，像是拉攏菲律賓、印尼等美國的長期盟友，目前所有亞洲國家對中的貿易額也超過對美貿易額等。但同時，美國對亞洲國家的軍售主宰地位仍歷久不衰，因此夾在北京與華府間的國家都會面臨類似的兩難問題：「該選中國的財富，還是美國的安全保障？」

布魯金斯研究所（Brookings Institution）亞洲專家麥丹（Tanvi Madan）認為，這些國家不想被迫選邊站，因此大多數都選擇從中美兩強權汲取最大利益，盡量避免激怒任一國，同時維持自身獨立性。