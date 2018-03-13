川普推特宣布開除國務卿提勒森 由CIA局長接任

美國總統川普今天（13日）宣布國務卿提勒森（Rex Tillerson，圖左）遭到開除，職務由中央情報局（CIA）局長龐培歐（Mike Pompeo，圖右）接任。（歐新社）

2018-03-13 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天（13日）在推特上宣布，國務卿提勒森（Rex Tillerson）遭到開除，職務由中央情報局（CIA）局長龐培歐（Mike Pompeo）接任。

綜合外媒報導，龐培歐接任國務卿後，副局長哈斯佩爾（Gina Haspel）也將接替成為首名女性CIA局長。兩人的職務調動仍須經參議院批准後才會生效。

提勒森從去年2月上任後，與川普多次在重要外交政策上發生衝突。有高級官員指出，川普此時替換國務卿，是為了在5月與金正恩見面前組建一支新團隊，以及處理美國眾多的貿易談判。

川普隨後在一則聲明中提到，過去龐培歐作為CIA局長，在情報工作上贏得了各方讚揚，他相信在這個關鍵時刻，龐培歐是這個工作最適合的人選，他將強化美國與盟邦一同對抗敵人，並尋求北韓的無核化計劃。

可望成為首名CIA女性局長的哈斯佩爾，則是CIA的頂尖情報工作者，曾任CIA國家秘密行動處副處長，擁有豐富的海外情報站管理經驗。不過，也有媒體報導提到，哈斯佩爾曾營運CIA的秘密監獄，涉嫌對被指控為恐怖份子的人動用水刑，去年2月她就任CIA副局長時，就引起美國人權團體的質疑。