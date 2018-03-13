穿紅衣易獲提問機會？ 中國「紅衣記者」潛規則

根據《BBC》報導，「紅衣記者」在中國是種潛規則，能夠讓該記者在政治場合中，爭取到提問的機會。（路透）

2018-03-13 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國「全美電視台」台長張慧君在全國兩會「部長通道」提問時，卻被身旁的「第一財經電視」記者梁相宜猛翻白眼，這畫面正好被鏡頭捕捉到，影片引起廣泛討論。張慧君正好身著紅衣，據悉，「紅衣記者」在中國是種潛規則，能夠讓該記者在政治場合中比較容易爭取到提問的機會。

根據《BBC》日前報導，分析中國政治場合上，「紅衣記者」與「美女記者」的現象。

該報導說明，在1988年時，時任中國總理朱鎔基在例行的閉幕記者會上，在台下數百位記者中，點了身著紅衣的鳳凰衛視女記者吳小莉，並說：「你們照顧一下鳳凰衛視台的吳小莉小姐好不好？我非常喜歡她的節目。」此後，「女記者」在兩會上與政治人物的微妙互動，也成為中國熱議的話題。

原為台灣籍的主持人吳小莉，更被眾多傳媒學研究刊物和新聞學課程列為一個突出的實例，分析如何更有效的在政治場合中，爭取到機會與「眼球」，吸引受訪者的注意。

新聞傳播專業的學生日後也被告知：「著紅衣服容易在視覺上，第一時間獲得注意，是很重要的採訪技巧。」因此，每屆兩會期間，不少女記者都會心照不宣地，精心設計服裝，也讓「紅衣記者」成為一種潛規則。

撇除服裝，在2010年前後，中國網路平台開始在兩會專題中，開出「美女記者」的圖集；有媒體就曾在2014年，評比出「兩會現場百位美女記者」。

中山大學傳播與設計學院副教授王海燕表示，女性記者常被媒體，當作兩會的競爭的一種策略。王海燕說：「很多媒體會刻意安排女記者採訪，女記者著裝也會比較鮮艷以贏得提問的機會。」

但也並非身著鮮豔服裝就能獲得提問機會，有位了解內情的記者表示，兩會上的記者提問，都是事先安排好的。該記者說：「提問的記者第二天要穿什麼顏色的衣服，都要提前一天跟官方溝通好，第二天坐哪個位子也是提前安排好的。主持人當天就能準確指出第幾排、穿什麼顏色的記者，讓對方問事前已經溝通好的問題。」