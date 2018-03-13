衣索比亞驚傳巴士墜崖 釀38死10傷

2018-03-13 19:55

〔編譯羅綺／綜合報導〕非洲國家衣索比亞北部阿姆哈拉省（Amhara）的雷岡波（Legambo）地區，11日發生巴士墜崖，造成38人死亡，10人輕重傷。

據了解，事故發生在Dessie和Mekane Selam兩個城鎮之間，當時車上有48名乘客，多數是高年級學生。罹難者中有28名男性及10名女性，墜崖原因警方目前仍在調查中。

衣索比亞是非洲第二大人口最多的國家，也是經濟增長最快的國家之一，近幾年來擴大和改造了交通網絡，但許多人仍依賴巴士長途旅行。