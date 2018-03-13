土耳其巴士撞路邊卡車後起火 已知釀13死20傷

車禍發生的猛烈的火勢，巴士（左）燒得只剩下焦黑的骨架。（圖截自每日沙巴報）

2018-03-13 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其2017年車禍頻傳，去年發生近50萬件車禍，奪中3530人命。當地時間今（13）日清晨安納托利亞（Anatolia）北部驚傳1起巴士與卡車對撞起火意外，造成13死、20人傷。

綜合外媒報導，這輛巴士從伊斯坦堡（Istanbul）開往北部城市托卡特（Tokat），今天清晨在喬魯姆省（Corum）的高速公路撞上1輛卡車，引發大火。警消人員隨後趕到現場撲滅火勢，並將傷者送醫急救，但有不少乘客已經沒有生命跡象。

「我聽到爆炸聲...有窗戶被震破！」1名被救出的婦人轉述事發經過，她自稱是唯一清醒的人，當時所有乘客幾乎都在熟睡，「我那時在照顧我的孩子」，突然她聽到爆炸巨響，震碎部分車窗，沒多久整輛巴士劇烈搖晃，車輛後半部開始燃燒，這時乘客尖叫聲四起，所幸有人把窗戶打破，她們才能順利逃出死劫。

喬魯姆省省長官員表示，車禍發生時，停於車道路肩的卡車被巴士撞上，警方目前已經事故展開調查。當地市長喀拉塔斯（Hamza Karatas）表示，這起意外的死者包括兒童，未透露其他細節。