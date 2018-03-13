日本神戶牛爆造假 主動跨海退款賠償 消費者讚：負責

2018-03-13 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本神戶牛名店「神戶Plaisir本店」吸引不少觀光客慕名品嘗，不過去年10月被爆出使用「但馬牛」冒充「神戶牛」，隨後無限期停業，並啟動退款。事隔半年，有台灣網友驚訝發現，該餐廳主動透過消費資料連絡海外顧客，同樣一一退費，負責任的態度獲得網友讚嘆，表示願意再去消費。

綜合媒體報導，「神戶Plaisir本店」去年被爆出用次一級的「但馬牛」冒充「神戶年」，銷售了大約3200份，店家坦承，神戶牛經常缺貨，為了應付顧客需求，才會選擇用但馬牛冒充。神戶牛價格每100克8000日圓（約新台幣2194元），但馬牛則是5000日圓（約新台幣1371元），差額獲利超過1000萬日圓（約新台幣274萬）。

冒充事件重創品牌形象，餐廳因此無限期停業，並表示接受顧客持收據辦理退費。令人意外的是，曾去該餐廳消費的台灣網友近日也接獲「神戶Plaisir本店」寄來信件，並成功領到退款，讓他大讚「他們很認真把客戶資料一個個找出來，一封封郵件通知退款」，反觀「很多企業被發現了過錯，最多就是裝死、停業、失蹤」，應該多學學如何負責任。不少網友也認為，餐廳負責任的態度讓人願意再次去消費。

也有香港網友表示，3年前在「神戶Plaisir本店」消費過，爆發造假事件後他也在今年2月收到退款，感嘆「日本人真的很認真。」。日本全國農業協同組合連合會特別調查委員會指出，「神戶Plaisir本店」的退款率已達4成，至今年2月已退款9020萬日圓（約新台幣2473萬元）。