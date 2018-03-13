健康隱憂？ 希拉蕊下樓梯連滑2次影片曝光

美國前國務卿希拉蕊12日參觀印度宮殿。（法新社）

2018-03-13 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）2016年參加美國總統大選時，身體健康狀況就常被外界關注，最近希拉蕊到印度宣傳新書，行程中參訪印度宮殿，但她走下石階時卻被捕捉到似乎腳步不太穩，連續滑了2下，幸好隨扈及時攙扶才沒事，但這也讓希拉蕊的健康狀況問題再次引起外界議論。

《每日郵報》報導，希拉蕊12日在印度進行宣傳2016美國總統選舉回憶錄《怎麼回事》（What Happened），行程中參訪印度宮殿，但她在走下石階時腳步踉蹌，不小心滑了2次，所幸2次都被隨扈即時攙扶，毫髮無傷。

此事也讓希拉蕊的健康狀況問題再次引起外界議論；2016年美國總統選舉前夕，希拉蕊在參加911紀念活動時因身體不適提早離開，上車時被拍到她全身癱軟，需要旁人攙扶才能上車，畫面曝光後，引發外界一連串對於她身體健康的質疑，希拉蕊之後對外表示，她罹患的是肺炎，且病況逐漸好轉中。

去年10月，希拉蕊到倫敦宣傳選舉回憶錄《怎麼回事》，但卻不小心摔倒，扭傷了腳踝，她當時解釋，是因為手拿咖啡要和身後的人說話，鞋跟意外絆了一下，才會摔倒。

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