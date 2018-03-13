川普將訪加州視察高牆原型 料掀正反兩派示威對峙

美國總統川普將在今日首度訪問加州，並視察邊界高牆的原型，料將掀起支持與反對兩派民眾，聚集造勢。（美聯社）

2018-03-13 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）曾在競選時承諾，要在美國與墨西哥邊界築起一道高牆，如今川普將在上任後首度訪問加州，視察邊界高牆的原型，預計將激起支持與反對兩派民眾，聚集造勢。

根據《美聯社》報導，川普預計在今（13）日訪問美國加州，視察8面各高達30英尺（約9.1公尺）的原型牆，以履行他在競選時的承諾。而在川普視察時，國界另一端的墨西哥蒂華納（Tijuana），也預料將引起抗議示威。

南加州近期的集會遊行中，包含去年12月9日在高牆原型附近的示威，都曾爆發肢體衝突，兩方的主辦單位也呼籲參與者保持平和。

在川普築牆政策的反對聲浪中，位於美墨邊界的南加州聖地牙哥（San Diego）是最大城市，該城在2017年通過相關決議反對築牆。聖地牙哥市中心昨（12）日約有250人走上街頭抗議美墨邊界高牆。抗議的群眾中，有人高舉著「金州（加州的暱稱）沒有仇恨」（No hate in the Golden State）的標語。

反對高牆的聖地牙哥女議員戈梅茲（Georgette Gomez）說：「對一個地區、一個城市而言，我們必須了解邊界高牆代表什麼，而我們必須反對它，並對華府傳達一個強烈的訊息，那就是我們不歡迎它。」

白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）則在昨日表示，有加州共和黨議員擔心美墨高牆浪費錢，但川普的立場並不會因此動搖。桑德斯說：「這方面川普不會打退堂鼓，這是他會持續推動的政策。」