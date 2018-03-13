糗！加拿大迎接比利時國王來訪 插的是..德國國旗

2018-03-13 19:39

〔編譯羅綺／綜合報導〕比利時國王夫婦前往加拿大進行7天的國是訪問，但在一場官方歡迎儀式上，卻有眼尖的記者發現一面被插錯的德國國旗，所幸在國王夫婦抵達前，解除了尷尬的危機。

比利時與德國國旗顏色同為黑、紅、黃，3色組成。差異是比利時國旗則是垂直條紋；而德國國旗是橫條紋組成。

綜合媒體報導，為了迎接比利時國王菲力普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Mathilde）來訪，加拿大首都渥太華掛起國旗歡迎貴賓。然而，眼尖的記者維姆德瀚斯特（Wim Dehandschutter）卻在總督帕耶特（Julie Payette）的官邸外的一棵樹上，發現一面意外的德國國旗。

據了解，那棵樹大有來頭，是已故的比利時王后法比奧拉（Queen Fabiola），於1977年來訪加拿大時親手栽種的。而這次比利時國王夫婦，也會在那棵樹附近種下一棵糖楓樹苗。

加拿大總督帕耶特的發言人雷度爾諾（Marie-Eve Létourneau）表示：「當我們在總督官邸麗都堂（Rideau Hall）的庭園地上準備植樹儀式時，我們注意到法比奧拉王后種的那棵樹，上面的國旗插錯了。所幸在比利時國王夫婦抵達植樹儀式前，我們立即糾正這項錯誤。」

對於這個錯誤的小插曲，比利時副首相兼外交部長Didier Reynders表示：「我並沒有看到德國國旗，但是我們兩國的國旗顏色都一樣，這或許是他們搞錯的原因吧！其實我們跟德國的關係非常好，所以對我們來說，這無傷大雅。」

這趟比利時國是訪問將到17日結束，期間國王夫婦預計在渥太華、多倫多和蒙特婁等地停留。除了國王夫婦外，同行的還有7位大臣及多位商業領袖，是比利時40多年來，首次大規模地訪問加拿大。