遭虐12年重奔自由30分 大象殺死馴獸師挨百槍身亡

1994年8月20日，大象泰克不滿自己被虐長達12年，表演中怒踩死馴獸師，在投奔自由的30分鐘後被當地警方狂轟上百槍，臥倒在血泊中死去。（圖擷取自影片）

2018-03-13 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕馬戲團大象泰克（Tyke）在美國夏威夷州檀香山演出時，疑似不滿自己被虐長達12年，表演中怒踩死馴獸師，並接連突襲13人，牠在投奔自由的30分鐘後被當地警方狂轟百槍，臥倒在血泊中死去。

這段故事發生在1994年8月20日，香港社會企業「綠色星期一」（Green Monday）本月9日貼出大象泰克24年前的遺照，牠臨死前瞪大血紅色的雙眼，驚恐地看著拿槍指著牠的人類，鮮血淋漓的模樣令許多網友們相當心疼，紛紛呼籲拒絕觀賞、從事一切與大象有關的觀光商業行為。

《每日郵報》報導，母象泰克當時在夏威夷檀香山當地藝文中心演出，突然獸性大發踩死馴獸師，並撞傷上前阻止的工作人員，牠循著遊客的逃生路線，離開表演會場衝上街，影片中可見，當地警方為免殃及無辜，出動直升機與警車追捕、獵殺，狂轟百槍，泰克才重享自由30分鐘，就倒下死去。

發佈影片的國際善待動物組織（PETA）指出，使用電擊等暴力手段，來對待這些自幼接受訓練的動物，對這些智力極高的動物而言，牠們知道自己失去了什麼，該組織法律顧問都希亞納．文德爾斯（Delcianna Winders） 認為，「正如20多年前世人所見到的那樣，馬戲團中沮喪的動物演出，會產生致命的後果」。

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