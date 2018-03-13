挨批資格不符 港泛民派勝選議員遭提司法覆核

2018-03-13 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港11日補選4席立法會議員，泛民派支持的區諾軒以13.7萬票大勝建制派候選人，然而才剛獲勝選，區諾軒即遭人提出司法覆核，要求裁定其參選資格無效。

綜合港媒報導，本次補選由泛民主派與建制派各獲2席，由於補選的4席原先均為泛民派所有，補選結果被外界視為泛民派的一次慘勝，甚至可說是稍微不利。而在區諾軒順利當選後，有2名市民委託區議員王國興協助召開記者會，表示將針對區諾軒的參選資格提出司法覆核。

王國興表示，區諾軒曾焚燒《基本法》（全名為中華人民共和國香港特別行政區基本法），並長期主張港獨，均有違《基本法》中相關規定，因而認定區「不具參選資格」，要求有關單位應立即有所作為。

對此，區諾軒接受《香港01》專訪時駁斥王國興的說法，重申自己絕對尊重《基本法》，他說，當時只是焚燒代表《基本法》的道具，而非焚燒真的《基本法》。區進一步強調，當時是在質疑全國人大常委處理立法會宣誓風波的做法，已破壞《基本法》原意，重申自己從未試圖破壞該法。

針對此事件，香港政府發言人昨晚表示，由於本案已進入司法程序，目前不宜評論，但他同時強調，擁護《基本法》是立法會議員的基本法律責任，而任何鼓吹或推動「港獨」的人士不可能擁護《基本法》，「不可能履行立法會議員的職責」。