美傳奇指揮家被控長期性侵4少年 狠遭歌劇院開除

2018-03-13 15:54

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）音樂總監詹姆斯．李汶（James Levine）被譽為傳奇指揮家，然而自去年12月起，他涉及性侵4名少年的消息曝光後，引起藝文界一陣譁然，並遭大都會歌劇院停職。經調查後，昨日大都會歌劇院宣布將他解職。

昨（12）日大都會歌劇院發表聲明指出，經訪查70多名證人後確定，李汶曾「性侵及性騷擾事業剛起步的弱勢藝術家」（abused and harassed ＂vulnerable artists in the early stages of their careers）。歌劇院表示，李汶已經不適合，也不可能繼續在歌劇院工作。

74歲的李汶自1976起擔任紐約大都會歌劇院的音樂藝術總監，長達40年的時間。主管表演節目、管弦樂團及歌唱家。2016年他曾因健康因素退休，但仍以榮譽指揮的身份在大都會歌劇院登台。

其中一名48歲的性侵受害者表示，自15歲起便遭李汶性侵，次數頻繁多達上百次。該名受害者說：「當時不懂他在勾引我，但我感到非常恐懼、羞恥、罪惡。他是個大人物，我無法對他說『不』，但這些事毀了我的一生。」

另一名受害者是李汶學生的克里斯．布朗（Chris Brown），他表示17歲時就遭大師性騷擾，自從他拒絕幫老師打手槍後，李汶都刻意忽視他學業上的表現。

面對這些指控，李汶曾駁斥：這些說法毫無根據。「我的人生中，從來不是壓迫者或侵略者。」他說道，「我的生活坦蕩蕩，因此那些有心人士，才會杜撰危言聳聽、違反道德倫理傳聞來傷害我。」

詹姆斯．李汶曾37度入圍葛萊美獎，也贏得其中10座。2002年曾受頒甘迺迪中心榮譽獎，也曾為迪士尼電影「幻想曲2000」擔任指揮，被認為是古典音樂界的傳奇人物。