美傳奇指揮家被控長期性侵4少年 狠遭歌劇院開除

2018-03-13 15:54

〔編譯羅綺/綜合報導〕美國紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)音樂總監詹姆斯.李汶(James Levine)被譽為傳奇指揮家,然而自去年12月起,他涉及性侵4名少年的消息曝光後,引起藝文界一陣譁然,並遭大都會歌劇院停職。經調查後,昨日大都會歌劇院宣布將他解職。

昨(12)日大都會歌劇院發表聲明指出,經訪查70多名證人後確定,李汶曾「性侵及性騷擾事業剛起步的弱勢藝術家」(abused and harassed "vulnerable artists in the early stages of their careers)。歌劇院表示,李汶已經不適合,也不可能繼續在歌劇院工作。

74歲的李汶自1976起擔任紐約大都會歌劇院的音樂藝術總監,長達40年的時間。主管表演節目、管弦樂團及歌唱家。2016年他曾因健康因素退休,但仍以榮譽指揮的身份在大都會歌劇院登台。

其中一名48歲的性侵受害者表示,自15歲起便遭李汶性侵,次數頻繁多達上百次。該名受害者說:「當時不懂他在勾引我,但我感到非常恐懼、羞恥、罪惡。他是個大人物,我無法對他說『不』,但這些事毀了我的一生。」

另一名受害者是李汶學生的克里斯.布朗(Chris Brown),他表示17歲時就遭大師性騷擾,自從他拒絕幫老師打手槍後,李汶都刻意忽視他學業上的表現。

面對這些指控,李汶曾駁斥:這些說法毫無根據。「我的人生中,從來不是壓迫者或侵略者。」他說道,「我的生活坦蕩蕩,因此那些有心人士,才會杜撰危言聳聽、違反道德倫理傳聞來傷害我。」

詹姆斯.李汶曾37度入圍葛萊美獎,也贏得其中10座。2002年曾受頒甘迺迪中心榮譽獎,也曾為迪士尼電影「幻想曲2000」擔任指揮,被認為是古典音樂界的傳奇人物。