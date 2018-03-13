舉牌「免費胸部」吸引20人爽摸胸 日女高中生遭逮

一名16歲的女高中生日前在澀谷「八公廣場」前舉著「免費胸部」牌子，穿著清涼讓人摸胸。（圖擷取自Google Map）

2018-03-13 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本警視廳昨日（12日）表示，一名16歲的女高中生日前在澀谷「八公廣場」前舉著「免費胸部」牌子，穿著清涼讓人摸胸，已經涉嫌違反《東京都防止騷擾條例》的猥褻言行項目，警方將女子及其他兩名同夥逮捕，警方詢問後，3人指稱先前曾經拍過同樣的YouTube影片，曾經引起注目，所以才會想再次拍攝類似影片賺取廣告收入。

綜合日媒報導，警視廳生活安全特別搜查隊指出，這3人分別是千葉縣船橋市的16歲高一少女、神奈川縣相模原市的18歲高三少年，以及東京都三鷹市的23歲上班族男子，3人平常都會在YouTube發表趣味影片。

而這3人在1月28日下午6點左右在澀谷區的「八公廣場」前面拍攝影片，高一少女舉著「免費胸部」的牌子，並身穿黑色小洋裝及網襪，胸口前還有簍空設計，往來行人中約有20人摸了少女的胸部，同行的高三少年及上班族則是在一旁拍攝影片，並呼喊著「胸部摸到爽」等口號，吸引路人注意。

不過3人的行為卻被警方注意到，將3人逮捕，並依涉嫌違反《東京都防止騷擾條例》的猥褻言行項目移送，被逮捕後，3人表示過去曾經拍攝過類似影片並引起熱議，想說這次也來拍類似影片賺取廣告收入，沒想到會被逮捕。