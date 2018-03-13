中國學者嗆習近平：復辟帝制不會長久

習近平「稱帝」，遭中國學者反嗆「復辟帝制，是不可能長久的」。（美聯社）

2018-03-13 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大於3月11日廢除憲法中的國家主席任期限制，被認為是在為習近平「稱帝」鋪路。此舉連自家學者都挺不下去。中國社會科學院政治研究所前所長嚴家祺直言，「習近平復辟帝制，是不可能長久的。」

據《自由亞洲電台》報導，嚴家祺認為，311後中國進入了「新帝制時代」，而習近平此舉之所以能夠成功，主要有四大原因。第一，中國的共和意識非常脆弱，從袁世凱、蔣介石、毛澤東到習近平，都有明顯的專治思想，實質上都是在當皇帝。

第二，江澤民與胡錦濤時期，社會嚴重兩極分化，因此解決貧富差距的思想，就為習近平開拓稱帝的道路。第三，1982年的憲法有致命缺點，在國家元首和政府首腦之外設立國家中央軍事委員會，讓軍委主席擁有中國最高權力，這不僅造成1989年的天安門事件，也讓習近平輕鬆「登基」。第四，習近平藉由反貪腐肅清政敵，進而掌握軍隊。

嚴家祺透露，取消國家主席任期規定之後，絕對會破壞選舉制度並形成終身制。如果是共和政體，那麼國家元首的任期就有嚴格限制，民眾可以通過投票決定由誰來當家，但「皇帝」只能用武力推翻，若人民苦難的聲音遭到皇帝忽視，屆時平民只能透過暴力來表達訴求。嚴家祺強調，習近平帝制絕無法長久，中國一定會邁向新共和。