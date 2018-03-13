「不在乎習近平修憲」 中國留學生：不認中共政權

先前中國學生在美國發起「不是我的國家主席（#NOTMYPRESIDENT），反對廢除任期限制」運動，抗議中國國家主席習近平藉由修憲廢除任期限制，引起中國學生在海外串連。（圖擷取自推特）

2018-03-13 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕先前中國學生在美國發起「不是我的國家主席（#NOTMYPRESIDENT），反對廢除任期限制」運動，抗議中國國家主席習近平藉由修憲廢除任期限制，引起中國學生在海外串連，先後在美國、加拿大、澳洲與英國等地遍地開花。發起這項運動的「全美中國學生學者自治聯合會」（簡稱全美學自聯）表示，他們並不在乎習近平修憲廢除任期限制，因為他們始終都不承認中共政權的合法性。

《美國之音》報導，全美學自聯理事陳闖創指出，本月初有中國學生在美國發起「不是我的國家主席」抗議活動，但這個活動卻沒有否定習近平的合法性，只是對於廢除任期限制感到不滿，全美學自聯必須澄清自己的態度。陳闖創說，他們始終不承認中共政權的合法性，不承認中共的元首和偽憲法，所以他們對於習近平廢除任期限制，感到無所謂。

剛在康乃狄克大學獲得金融風險管理碩士學位的劉奕江表示，中國留學生對於習近平廢除任期限制的反應，基本上可以說是百分之百的沉默，大家都不敢談這個問題，「畢竟這是深入骨髓中的恐懼。也不能說他們什麼，挺遺憾的，沒辦法。」

全美學自聯是在美國的中國留學生於1989年成立的一個的學生自治組織，目的在「以推進中國民主化和維護留學生利益為目的」。