研究：一個人有沒有同理心 與「基因」有關！

最新研究指出，同理心不只在成長的環境和經歷中形成，它也與遺傳基因有關。（圖擷自siasat.com）

2018-03-13 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕「同理心」是人與人相處的重要關鍵之一，不過最新研究指出，同理心不只在成長的環境和經歷中形成，它也與遺傳基因有關，基因不但控制我們的外在，也影響人類的情感成分。

《BBC》等外媒報導，有英國劍橋大學科學家針對5000人進行研究，首次發現基因對人們是否具有同理心扮演著重要角色，並發現女性比男性更具有同理心。

報導指出，同理心在人類社會關係中扮演重要角色，例如有人悲傷難過，可能需要安慰，就需要同理心。過去一般認為同理心是孩童階段和生活經歷中形成，不過最近刊登在《轉化精神病學》（Translational Psychiatry）雜誌上的論文指出，同理心和基因之間確實存在關係。

研究者讓受試者留下唾液樣本以便做DNA測試，檢測受試者的「同理商數」（Empathy Quotient），結果發現一個人有沒有同理心，至少有10%和基因有關。

至於就兩性來說也存在著不同，從實驗結果來看，女性比男性更具同理心，不過研究人員表示很難從基因上找到答案。另外研究人員也發現，那些與遺傳有關的同理心低的人士，罹患自閉症的風險也更高。