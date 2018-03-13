外星人來了？ 又有美軍遭遇UFO影片流出

繼去年底美軍戰績追逐UFO的影片曝光後，又有一段F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機遭遇UFO的短片流出。（圖擷自「To The Stars Academy of Arts & Science」YouTube）

2018-03-13 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部於去年12月證實，曾進行「先進航空威脅識別計畫（AATIP）」，對美軍戰機遭遇不明飛行物（UFO）的狀況展開研究，當時曾公開2004年拍下的追逐影片，如今又有一段F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機遭遇UFO的短片曝光！

從影片中可以看到，當時戰機上的鏡頭正對著海面，孰料突然有一個小白點迅速飛過，飛行員大驚之下連忙追蹤白點去處，掌握白點蹤跡後飛官興奮大喊「抓到你了！」緊接著小白點變成黑色又變回白色，使得飛行員驚叫連連。

據《CNN》報導，五角大廈AATIP前負責人艾利桑多（Luis Elizondo）表示，其實還有更多令人信服的證據存在，現在看到的只不過是冰山一角。曾在民航機構工作的《CNN》分析師蘇西（David Soucie）指出，影片裡的UFO沒有被偵測到熱能，他對此感到相當震驚。

艾利桑多強調，他不認為這個物體必然是外星飛行器，但目前無法排除任何可能，就算該物體只是一架其他國家的飛機，也是相當驚人的現象。艾利桑多說，那架飛行器可能屬於俄羅斯、中國，或者是遙遠火星上的小綠人。

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