粉絲心碎！昔日「排球甜心」現在變這樣...

莎賓娜有「世界第一排球美少女」、「12頭身美女」的美名，過去氣質清純。（資料照）

2018-03-13 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕哈薩克球星莎賓娜（Sabina Altynbekova）有「世界第一排球美少女」之稱，她曾於2014年來台參加第17屆亞洲青年女子台球錦標賽，因擁有亮麗外表和修長雙腿，一夕爆紅，成為許多人口中的「排球甜心」。

莎賓娜因亮眼外表和1雙長腿，擁有「12頭身美女」的美名，最近卻有眼尖網友透過莎賓娜的IG發現，在莎賓娜赴日發展的期間，五官似乎有些細微變化，對比先前的照片，發現近期的她不僅山根變更明顯，鼻頭變尖，嘴唇也變得更豐滿，雙頰蘋果肌也越來越「澎」。

網友指出，莎賓娜從空靈氣質的「排球甜心」轉為性感熟女，還有網友質疑莎賓娜是否有「動刀」，才會呈現塑膠臉，崩潰認為以前清純的她，比較好看，不過也有網友力挺，認為她只是化妝技巧改變，或是運用修圖軟體，照片才會呈現與以前不太一樣的「熟女感」。

莎賓娜於2015年加入日本企業排球隊，遭哈薩克網友批評「叛國」「追逐名利」，對此莎賓娜則回應自己是「瘋狂愛國主義者」，絕對不會改變國籍。

有網友發現莎賓娜近期五官有細微變化。（圖擷自IG）

莎賓娜嘴唇明顯變厚。（圖擷自IG）