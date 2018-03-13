這批木乃伊外型怪異 科學家認定「100％是外星人」

俄國科學家表示，這批木乃伊均為外星人遺骸。（擷取自YouTube）

2018-03-13 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯西部的納斯卡去年出土數具外型特異、保存良好的木乃伊，由於這批遺骸的手腳均僅有3根細長指、趾骨，部分骨骼結構也與人類相異，引發各界對其真實身分熱烈討論，俄國1名科學家近日發表研究結果，稱這批木乃伊已被證實是外星人。

綜合外媒報導，發現木乃伊的團隊利用放射性碳定年法，針對其中1具被命名為「瑪麗亞（Maria）」的木乃伊進行檢測，發現他死於西元前245至410年間，隨後被以「氯化鎘」粉末包裹，才順利保存至今。研究團隊表示，瑪麗亞的身形大致與人類相似，均具有大而發達的頭部、四肢與軀幹，但部分細節卻完全相異於人類。

俄國名校聖彼得堡聯邦大學的柯洛柯夫（Konstantin Korotkov）教授指出，據斷層掃描結果顯示，每具木乃伊的骨骼、內臟均保存完好，但在肋骨、頭骨及趾骨部分卻與人類的結構大相逕庭，未來將再次進行DNA鑑定，進一步研究其與人類的生理關係。

然而，從這批木乃伊被發現以來，其真實性一直被外界懷疑，有人引用研究團隊公布的相關資料進行比對，試圖找出這批木乃伊經人為加工的證據，也有科學家更直言這次的發現根本就是一個「大型惡作劇」，根本無法經過現代科學的嚴格檢驗。

特殊的手腳趾結構，與人類相異。（擷取自YouTube）