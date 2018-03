英相梅伊對俄政府下限時令,要求說明雙面間諜中毒案。(歐新社)

2018-03-13 10:19

〔即時新聞/綜合報導〕一名曾在俄、英情報機構遊走的俄籍雙面諜斯克里帕爾(Sergei Skripal),日前被發現和女兒在英國一間賣場內中毒昏迷。英國首相梅伊直言,此案「極有可能」是俄國政府從中作梗。

根據《BBC》報導,梅伊指出,斯克里帕爾與女兒是遭俄國軍用神經毒劑「諾維喬克」所攻擊,代表背後有極高的可能性是俄國政府所操控。梅伊對俄國下限時令,若是在當地時間週三前沒有提出合理解釋,那英國就會認定此案是莫斯科政府「違法濫用武器」。

梅伊強調,這起化武攻擊有2個面向,要不就是俄國政府「直接」對英國做出打擊,要不就是俄政府失去對化武的控制權,讓其落入他人之手。

梅伊提到,外交部長強森(Boris Johnson)已要求莫斯科駐英大使,必須提供完整的諾維喬克相關報告給「禁止化學武器組織」(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon)

梅伊說,英國必須準備採取更大範圍的反制措施,只要俄國在時限內沒有提出合理解釋,就會在週三於議會上提出。