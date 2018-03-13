96歲納粹集中營會計遭判4年 來不及服刑就已逝世

96歲的前納粹軍官格勒寧，在二戰期間於奧斯威辛集中營中擔任會計，被判處4年有期徒刑，但還沒入獄服刑就已逝世。（法新社）

2018-03-13 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕96歲的前納粹軍官格勒寧（Oskar Groening），在二戰期間於奧斯威辛集中營擔任會計，被控謀殺罪，去年被判處4年有期徒刑定讞，但格勒寧還來不及入獄服刑，本月9日就在醫院過世。

綜合外媒報導，前納粹武裝黨衛隊下士格勒寧，在二次大戰期間，曾在奧斯威辛集中營中擔任會計，負責沒收及清點從集中營囚犯那裡搜刮來的財物，被稱為「奧斯威辛會計」（Bookkeeper of Auschwitz），2014年9月被德國的檢察官指控涉嫌為納粹大屠殺共犯，2015年7月，他被判因協助殺害至少30萬名匈牙利猶太人的大規模謀殺罪，處4年有期徒刑，格勒寧上訴，德國聯邦最高法院去年底做出裁決，維持原判定讞。

格勒寧在出庭時曾自承在道德上有罪，但也表示，他在法律上是否有罪，任由庭上認定；儘管沒有證據證明格勒寧有親自參與集中營的「解決方案」，不過法官認定他是幫助「死亡機器」順利運轉的一員，而被判有罪，成為第一位因在集中營擔任普通業務而被定罪的案例，還沒入獄服刑，格勒寧就已逝世。

在2011年，當時91歲的德米揚紐克（John Demjanjuk）也因擔任集中營守衛被判刑，但在上訴期間就已過世；二戰時曾擔任過集中營守衛的6500名納粹武裝黨衛隊員中，只有不到50人在戰後遭審判，《德國之聲》（Deutsche Welle）指出，格勒寧恐成為最後一位遭審判的納粹戰犯。

世界猶太人大會（World Jewish Congress）主席勞德（Ronald S. Lauder）曾在格勒寧被定罪時指出：「雖然有點遲，不過正義已經來了」，他表示：「格勒寧只是納粹死亡機器中的一顆小齒輪，但沒有眾多像他這樣的人，包含數百萬猶太人在內的大屠殺是不會發生的。」