德州驚傳包裹炸彈襲擊 11日內3起釀2死2重傷

美國時間12日，德州奧斯汀發生兩起包裹炸彈攻擊，造成2死2重傷。（法新社）

2018-03-13 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間12日，德州奧斯汀接連發生2起包裹炸彈攻擊，加上2日一起爆炸案，一名39歲黑人不幸身亡，共造成2死2重傷，由於受害者均為非、西裔人士，目前警方正朝種族仇殺方向偵辦。

綜合媒體報導，事發當天6時許，一名17歲青少年在自家門口發現一個包裹，拿進屋內拆開，沒想到竟瞬間引爆炸彈，當場不治，還有一名40歲婦女因此傷重，現場滿目瘡痍。

報導指出，事件發生後，當地警察局長曼利（Brian Manley）於11時許召開記者會說明案情，期間卻又傳出另一起包裹爆炸案，一名75歲拉丁裔女子被炸傷，恐有生命危險。

報導提到，警方認為，這2起案件恐與月初一宗爆炸案（一名黑人死亡），犯嫌屬同一人，且目標對象鎖定非裔、西裔人士下手，但犯案動機不明，警方也不願透露炸彈裝置結構，以及引爆方法，僅知包裹是「普通大小」封裝。

報導引述，警方指出，全案目前正在調查追緝當中，提醒民眾保持高度警覺，若收到可疑包裹，切勿直接打開，而要報警處理。

據悉，德州本月下旬將舉行年度大型音樂祭（South by Southwest），屆時將有40萬人湧入活動；警方強調，這幾次爆炸地點，都離活動現場有段距離，民眾無須恐慌。