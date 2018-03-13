攜筆電相機出境要申報？ 泰國海關總署回應了

最近泰國海關廳最近公告，為加強旅客行李檢查的強度，旅客攜帶筆記型電腦、相機、手錶等貴重物品出境時須向海關部門申報，消息曝光後不僅讓不少外國旅客抱怨，也引起泰國網友討論。（路透資料照）

2018-03-13 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕最近泰國海關廳最近公告，為加強旅客行李檢查的強度，旅客攜帶筆記型電腦、相機、手錶等貴重物品出境時須向海關部門申報，消息曝光後不僅讓不少外國旅客抱怨，也引起泰國網友討論。泰國海關緊急澄清表示，這項程序沒有強制性，可以自主向海關申報隨身物品。

《泰國網》報導，泰國海關廳廳長庫利斯（Kulit Sombastsiri）7日表示，如果果旅客攜帶需要徵稅的物品、違禁物及不確定是否徵稅的物品，需通過海關所設的「Goods to Declare」的紅色通道檢查；沒有攜帶相關物品的旅客則通過「Nothing To Declare」的綠色通道，便於海關工作人員對旅客行李進行徵稅。若旅客未申報管制品將受到處罰。可能被處以未申報物品加稅金4倍的罰款，或是10年以下的監禁，或是兩者皆施行。

報導提到，另外旅客攜帶相機、筆記型電腦、手錶等貴重物品出境時須向海關部門申報，證明這些物品是從國內帶出境的，以免回國入境海關抽查時被稅。

泰國海關總署回應，表示泰國民眾高度關注此事，但大部分的人完全不理解海關要求申報的用意何在，甚至還有人群曲解了官方公告的原意，引發討論激烈。泰國海關說，民眾不須擔心貴重物品申報，該程序本身不具有任何強制性，申報與否都取決於遊客，海關並無額外收取費用，「我們的用詞有些不當，在1到2週內將進行修改，請旅客勿過度緊張。」