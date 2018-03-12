安樂死疑似遭濫用 荷蘭檢方將著手調查

2018-03-12 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭檢察官上週針對4起安樂死事件發起了刑事調查，檢方認為協助安樂死進行的醫生，疑似違反安樂死執行的條件，逕行替4位老年婦女結束生命。

綜合媒體報導，荷蘭檢察官調查的4件安樂死的對象都是超過65歲的老婦人，其中1位老婦人患有嚴重的老年癡呆、1位因癌症陷入昏迷、1位不堪慢性疾病肺氣腫帶來的困擾，還有1位是因為許多不同的生理疾病，而覺得自己的人生沒有希望，許多人認為這種理由不夠充分進行安樂死。

在荷蘭檢察官公布他們將要調查的消息後，荷蘭官方公布了最新的數據，指出2017年選擇安樂死的人數突破歷史新高，高達6585人，比前1年增加了8%，其中將近90%的人患有癌症、心血管疾病或神經系統疾病。近7千人中，99.8%的案例都是符合規範的，但有83名患者患有嚴重的精神疾病，引起了許多專家學者的質疑。

荷蘭早在2002年就已將安樂死合法化，但可以合法進行的條件非常嚴格，患者必須是長期受難以忍受的痛苦折磨，且必須有2位（含）以上的醫生確定患者是在意識清楚的情況下做的選擇。近年來越來越多患者選擇用安樂死提早結束自己的生命，也挑起許多質疑的聲浪，有人認為安樂死有遭到濫用之疑，也有人懷疑醫生斷定患者「非常痛苦」的標準是否太低。