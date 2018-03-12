智利新總統就任 億萬富翁重返大位

智利新總統宣誓就職，68歲的保守派億萬富翁皮涅拉，再度登上權力高峰，迎接他生涯中第二個總統任期。（美聯社）

2018-03-12 21:55

〔編譯羅綺／綜合報導〕南美洲國家智利新總統11日宣誓就職，68歲的保守派億萬富翁皮涅拉（Sebastian Pinera）重返政壇，迎接他生涯中第二個總統任期。

綜合媒體報導，總統就職儀式在智利第二大城市瓦爾帕萊索（Valparaíso）的國民議會宣誓就職，由參議院議長蒙特斯（Carlos Montes）主持。蒙特斯為皮涅拉佩戴藍、白、紅三色的總統綬帶，而卸任總統巴舍萊（Michelle Bachelet）則為皮涅拉戴上象徵總統權力的奧希金斯（O'Higgins）五星徽章，並向他親吻致意之後，完成交接儀式。

巴舍萊及其內閣成員離開國民議會後，皮涅拉簽署委任狀，23名新內閣成員隨後宣誓就職。

現場貴賓雲集，多位拉丁美洲領袖皆出席就職儀式，包括阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）、玻利維亞總統埃沃·莫拉萊斯（Evo Morales）、巴西總統特梅爾（Michel Temer ）、墨西哥總統潘尼亞涅托（Enrique Pena Nieto）、秘魯總統庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）等，另外前西班牙國王璜‧卡羅斯一世（Juan Carlos）也在其中。

皮涅拉曾於2010年到2014年擔任總統，帶領智利經濟成長。這次他的競選口號是「更好的時代」（Tiempos Mejores）。他承諾發展經濟，包括削減企業稅、推動經濟成長倍增、提高薪資、創造就業機會等政見，成功拉攏中間選民，讓他再度登上權利高峰。皮涅拉宣誓就職後，支持者不斷高喊「美好時代正在到來」。

出生於豪門世家的皮涅拉，擁有美國哈佛大學經濟學博士的高學歷。他是智利最成功的政治家和企業家，事業版圖橫跨金融、航空、電視和體育。在最新出爐的富比世富豪排行榜中，皮涅拉以28億美元（約新台幣820億）的資產榮登第859名；雖然比766名的美國總統川普略少了些，但仍是世界上身價最高的國家元首之一。