北韓遲未回應「川金會」 專家：為擁有最大選擇權

2018-03-12 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓青瓦台在本月8日替美國總統川普（Donald Trump）宣布，願意接受金正恩邀請，舉行「川金會」，也引發世界各國媒體爭相報導。但對川金會，北韓到現在始終保持沉默，專家表示，握有核武的平壤現在有備無患，並為自己留有轉圜的空間。

根據《法新社》報導，川普在上週答應，將在5月底前與金正恩會面，並商討北韓的非核化。但這場會談宣布的人是南韓特使，當時並沒有任何美方官員在場。華盛頓方面則是在事後，才對此確認。

然而經過多達72小時，北韓方面對此完全沒有進行評論，平壤官媒也毫無消息。南韓東國大學教授高有煥（Koh Yu-hwan）表示，這只是川普單方面的聲明。高有煥進一步表示，金正恩不過只是透過南韓，對川普捎了個口信。

高有煥說：「對於北韓而言，這項宣布並不代表官方。」高有煥指出，目前任何事尚未確定，對北韓來說，真正的聲明必須建立在政府等級的協議上，其中得包含議程與日期。

高有煥說，同樣的規則，也將適用在兩韓4月的峰會上。此外，高有煥補充，在與華府對話方面，平壤並不希望南韓居功，所以任何聲明，都不會在北韓直接聯繫美國前出現。

分析家也警告，平壤之所以保持沉默，是為了讓它在下次行動，擁有「最大選擇權」。威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）國防專家傑克森（Van Jackson）就說：「北韓不想束縛自己，或做出任何承諾。」傑克森表示，應對私下傳遞的訊息保持警惕，不管來自南韓或北韓。