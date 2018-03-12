川普撂狠話對雙B課稅 逼歐盟撤除關稅壁壘

美國總統川普對進口鋼鋁課稅，引起歐盟強力反彈，川普上週六在賓州的造勢場合中又放話，要對德國賓士、寶馬汽車課稅，德國車商警告，此舉非常不智。（法新社）

2018-03-12 20:16

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普對進口鋼鋁課稅，引起歐盟強力反彈，川普上週六在賓州的造勢場合中又放話，要對德國賓士、寶馬汽車課稅，德國車商警告，此舉非常不智。川普對進口鋼鋁課稅，也撼動美國政治的既有建制，因此舉獲得民主黨支持，卻遭共和黨批評。

川普上週六為參與賓州聯邦眾議員補選的共和黨候選人薩柯恩（Rick Saccone）站台，他對台下群眾表示，如果歐洲不撤銷關稅壁壘，美國就將對賓士和寶馬汽車課稅，並說這是「很大的稅收來源」。

對此，德國汽車產業協會主席馬泰斯（Bernhard Mattes）表示，川普對德國車商採取的報復性措施非常不智。他說：「美國總統應考慮，他所提到的德國車商在對美國汽車貿易平衡上做了很大的貢獻，德國車商在美國也雇用3.65萬人，外加8萬名供應商的工作機會。」

歐洲主管競爭事務的專員維斯塔格（Margrethe Vestager）則說，如果美國真的對歐洲課稅，歐洲將採取反制措施，如果有人讓全球自由貿易陷入危險，歐洲不會坐以待斃。

川普對進口鋼鋁課稅，也撼動美國政治的既有建制，因為他的舉動獲得民主黨國會議員支持，卻遭到共和黨國會議員反對。

一向批評川普不遺餘力的民主黨籍麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）表示：「我得說，當川普總統把關稅措施端出來時，我認為關稅應該是重塑我們貿易政策的一環。」

但共和黨籍亞利桑那州聯邦參議員佛雷克（Jeff Flake）表示，他打算提案廢止川普所提的關稅案，美國國會在1970年代也曾用類似手段，封殺時任總統卡特對石油課徵關稅的提案。

共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強森（Ron Johnson）也說，將會支持佛雷克的提案，聲稱他非常擔心川普的關稅案會引發貿易夥伴的報復行動。