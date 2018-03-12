中國縮減鋼鐵業規模太慢 西方國家不滿主因

2018-03-12 19:29

〔編譯盧永山／綜合報導〕川普對進口鋼鋁課徵高關稅，鎖定中國為主要目標，因為中國鋼鐵業者的產能占全球一半，中國需求減弱，剩餘產能向全球傾銷，已重創全球鋼鐵業者。中國在各國壓力下已開始縮減鋼鐵業規模，但對西方國家而延速度仍太慢。

過去10年中國大興土木搞基礎建設，鋼鐵業趁勢而起，但隨著營建熱潮降溫，中國出現一堆產能閒置且虧損累累的鋼廠。中國政府已大舉關閉鋼廠和削減100萬份工作，但因為速度過慢，加上中國過剩的鋼鐵產能向全球傾銷，讓美國和歐洲的怒火難消。

中國政府表示，去年已削減3000萬噸鋼鐵產能，相當於全球第九大鋼鐵生產國巴西的年產量，但只是中國每年產能8億噸的零頭。中國政府的目標是，提高鋼鐵業的效能和獲利，因此關閉小型鋼廠後，中國大型鋼廠更加緊擴廠，變成全球更恐怖的競爭者。

根據中國國家發展改革委員會的資料，去年中國粗鋼產能年增5.7%至創紀錄的8.31億噸，為日本年產能的7倍，且增幅高於2016年的1.2%。業界預估，今年中國粗鋼產能將再增1%。

中國的鋁產能雖然為粗鋼產能的零頭，但外國業者表示，中國廉價傾銷鋁製品，對他們的殺傷力更可怕。中國去年的鋁出口下跌30%至6300萬噸，但仍占全球出口的四分之一，且為日本年產能3000萬噸的逾2倍。