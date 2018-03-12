高層不准報？北韓官媒與世脫節 不談川金會、兩韓峰會

北韓4月底將與文在寅舉行南北韓峰會，5月底將與川普舉行「川金會」，這兩場歷史性的會面在各國媒體都受到熱烈報導，唯獨北韓沒有任何1家北韓官方媒體提及這兩場峰會。（美聯社）

2018-03-12 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日在外交界十分活躍，4月底將與文在寅舉行南北韓峰會，5月底將與川普舉行「川金會」，這兩場歷史性的會面在各國媒體都受到熱烈報導，唯獨北韓媒體一片靜默，沒有任何1家北韓官方媒體提及這兩場峰會。

綜合媒體報導，最近各界熱議的南北韓峰會與「川金會」，登上了全球各大媒體，唯獨北韓官媒對此隻字未提，北韓官媒《勞動新聞》昨日僅刊登了金正恩與南韓代表團會面的消息，並未提及將在4月底舉辦的南北韓峰會，而有北韓地下駐日使館之稱的日本「朝鮮總連」機關報「朝鮮新報」，10日刊登有關南北韓峰會的報導，也在隔天遭到撤除。

針對此現象，南韓統一部發言人白泰鉉今日指出，「他們（北韓）以謹慎的態度處理此事，需要更多的時間去統整立場」，而脫北者康美珍（Kang Mi-jin）則認為，「只有政府官員或軍方人士會知道這2個峰會的存在。」，這些資訊不會流入北韓民間。

4月底的南北韓峰會將會在南北韓交界的板門店舉行，而預計舉辦在5月底的「川金會」地點尚未確定，白宮新聞秘書受訪時表示，詳細的時間、地點都還沒定案，但他們不排除在美國白宮或北韓平壤會面的可能性。