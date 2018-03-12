習近平高調紀念周恩來 外媒：示意部下效法周的「自覺」

習近平本月初高調紀念周恩來，外媒分析認為是要底下學習周總理的效忠。（路透）

2018-03-12 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨（11日）通過修憲後刪除國家主席連任限制，習近平可望終身執政，近日習近平高調紀念已故總理周恩來，有外媒分析指出，此舉恐在提醒包含現任總理李克強在內等中共高官，要如同周恩來一樣識時務地效忠最高領導人。

綜合媒體報導，本月初中共政府在北京高調紀念周恩來120周年誕辰，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際以及韓正等7常委全部到場，習近平發表演說，要全體黨員向周恩來學習；《法國國際廣播電台》對此分析認為，習近平高規格紀念周恩來，其實是暗示中共官員，要他們向周恩來看齊，要學習周恩來的「自覺。」

周恩來當年「自覺維護黨的團結統一、自覺在思想上行動上同黨中央保持高度一致、自覺維護毛澤東同志的領袖地位，堅決反對和抵制不利於黨的團結和損害黨中央權威的言論和行動」，意味著現在的官員要向周恩來當年不顧一切維護毛澤東那樣維護黨的新核心習近平。

而習近平權力集中後，名義上的中共第二號人物、國務院總理李克強恐進一步被邊緣化，《美聯社》表示，李克強雖然仍可保住總理寶座，但許多方面早已大權旁落，習近平設立各類小組，並自任組長，而李克強的大秘、前國務委員兼國務院秘書長楊晶，則被指稱嚴重違紀，遭處以留黨察看一年、行政撤職，級職從副國級降為正部長級，警告意味濃。