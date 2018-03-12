尼泊爾機場客機失控墜毀 機身起火全毀至少50人遇難

客機墜毀於尼泊爾特里布萬國際機場，目前共23名乘客被救出送醫，現場發現罹難者殘骸。（路透社）

2018-03-12 19:54

首次上稿 17:23

更新時間 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾特里布萬國際機場（Tribhuvan International Airport）今天（12日）發生飛機墜毀事故，現場大量濃煙直竄天際，目前已有部分乘客被救出送醫，而墜毀點附近也發現了大量乘客屍體，粗估罹難人數高達50人。

據《加德滿都郵報》指出，一架孟加拉航空公司「美國孟加拉航空」（US-Bangla）的飛機，墜落在特里布萬國際機場東側跑道，機場發言人薩庫（Prem Nath Thakur）指出，飛機降落途中，不慎撞上機場附近的足球場，導致機身著火墜毀。

墜毀的客機編號為S2-AGU，從孟加拉首都達卡起飛，是加拿大龐巴迪集團生產的Dash 8 Q400渦輪螺旋槳式飛機。

機上當時載有67名乘客和4名機組人員，最新消息顯示，目前已有23名乘客被救出送醫治療，警方和軍方正試圖切割開飛機以營救其他人，現場同時發現罹難者遺體。

警方指出，目前至少有38人死亡，23人受傷，另有10人下落不明。但當地一名軍方發言人指出，機上至少50人不幸罹難。