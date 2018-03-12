網紅戀空少放閃 2天後劇情神展開！粉絲留言：這我男友...

網友不解空少為何要放棄條件這麼好的空姐女友，選擇劈腿。（圖擷自「網紅扒皮」微博）

2018-03-12 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國有一名網路紅人日前透過影片軟體《抖音》自爆，某天搭飛機時對一名空少一見鍾情，忍不住上前搭訕他，兩人隨即陷入熱戀。許多網友紛紛留言祝福，沒想到公開戀情的第二天，劇情卻突然超展開！

綜合媒體報導，這名網紅與空少陷入愛河後，在網路上分享自己的熱戀過程，「其實我和他才認識一天，初次對到眼就認定了對方...」，兩人當下就決定在一起，之後他們相約餐廳約會，網紅透過《抖音》正式宣布脫單。粉絲紛紛獻上祝福「緣來就是你」、「這空少真的帥」、「真愛啊！這一定是真愛」。

沒想到兩天後竟吸引空少的「正宮」前來留言：「我跟妳是同一個男友哦...」，狗血劇情引發網友熱議。原來這名正宮也是網紅的粉絲，同時也是一名空姐，她和男友從大學時期交往至今約一年多，而網紅只花一天就把男友拐走。許多網友替正宮感到不值，留言也紛紛從祝福轉為痛批，「這麼美的女友不要，要個整容臉」、「正宮顏值海放小三十條街啊！」。

面對外界批評，網紅似乎不以為意，最後正宮懇請大家別在瘋傳此事，決定成全兩人。網友反而更替她抱不平，批評留言持續灌進網紅的抖音貼文；但也有網友表示，真正的罪魁禍首應是腳踏兩條船的空少。

網紅表示在飛機上對空少一見鍾情。（圖擷自「網紅扒皮」微博）

網紅表示在飛機上對空少一見鍾情。（圖擷自「網紅扒皮」微博）