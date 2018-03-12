扯爆！男子遇車禍截肢 印度院方竟拿斷肢當枕頭

印度某間醫院遭控訴拿傷者斷枝當枕頭使用。（圖擷自印度斯坦時報）

2018-03-12 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦一名男子上週六（10日），因為交通事故，導致左腿截肢，但院方竟將斷肢拿來讓傷者當「枕頭」躺，家屬多次要求院方更換卻遭拒絕，事後院長庫西客（Sadhna Kaushik）表示已成立調查小組，涉事的醫護人員目前均遭停職。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，當地警方指出，現年28歲的甘希耶姆（Ghanshyam）是一名校車清潔工，當時校車為了閃避拖拉機，整輛側翻在馬路上，傷者隨即被送往醫院治療，最後院方將甘希耶姆受損嚴重的左腳截肢。

家屬到達醫院探視時，驚見甘希耶姆的斷肢竟被院方拿來當「枕頭」使用，讓他躺在其上。但當時他正處於昏睡狀態，似乎不知道自己躺的枕頭就是自己斷掉的左腳。

家屬指控，事後曾跟醫生反映更換真的枕頭數次，均遭到拒絕，最後家人受不了衝出去市場買枕頭，才讓斷枝被換下，事件曝光後引起當地社會譁然。

院長事後聲稱，她在緊急病房中盤問30名職員，沒有人目擊此事。因此她認為這或許只是一場惡作劇。但經調查，共有4名醫生和護士涉案，現均已停職。

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