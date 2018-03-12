普廷撂狠話：什麼都可原諒、但「叛徒」得死！

俄國總統普廷最近接受訪問時強調，「很多事情都可以原諒，唯獨叛徒除外。」（法新社）

2018-03-12 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯本月18日將舉行總統大選，最近俄國總統普廷接受訪問時強調，「很多事情都可以原諒，唯獨叛徒除外。」這句話令人聯想到日前在英國疑似被下毒，現在命危的俄羅斯前特務瑟爾蓋．斯克里帕爾（Sergei Skripal）。

斯克里帕爾本月4日被發現與女兒在賣場內昏倒，疑似遭投毒「不明物質」，送醫搶救迄今仍未脫險。斯克里帕爾曾因投誠英國遭俄判刑，8年前在美俄兩國互換間諜後獲釋，隨後流亡英國，此次事件被質疑是俄國聯邦安全局（FSB）下達的誅殺令。

綜合外媒報導，最近普廷接受他的競選發言人的康德拉索夫（Andrei Kondrashov） 訪問時強調，「我可以原諒一些人或事，但並非全都可以。」康德拉索夫進而詢問什麼人？普廷堅定回答，「叛徒！」

不過，普廷也說至今還沒有事情嚴重到被他認為是「背叛」，「也許是因為我挑選的人，沒有能力做出背叛我的事吧。」

外界對此發言解讀，拿來和斯克里帕爾遭下毒的事件做連結，也有人挖出普廷在2010年的言論，當年斯克里帕爾流亡英國時，普廷就曾威脅，「所有叛徒都得死」（Traitors will kick the bucket）。