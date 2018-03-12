「米老鼠學位」文憑如廢紙 港生怒告英國大學求償

根據2018年泰晤士高等教育世界大學排名，安格里亞魯斯金大學排名位於301名至350名間（圖擷自ARU官網）

2018-03-12 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名留學生日前指控一間英國大學「名不符實」，該校宣稱擁有優良的教育品質，且保障畢業生就業前途光明；但她畢業後找工作卻一直不順利，她認為文憑對就業絲毫無任何幫助。現在她告上倫敦法院，要求母校賠償。

綜合外媒報導，現年29歲的黃博（音譯，Pok Wong），當初閱讀學校簡介後留下深刻印象，因而在2011年進入位於英國劍橋的安格里亞魯斯大學（Anglia Ruskin University，ARU）就讀，修習2年制國際商務策略課程。原以為畢業後仕途順遂，找工作時卻處處碰壁；她形容拿到的學位是「米老鼠學位」（a Mickey Mouse degree），「儘管我拿到一級榮譽畢業，但這文憑如同一張廢紙」。

「米老鼠學位」一詞出自英國前教育部長瑪格麗特．霍奇（Margaret Hodge）。意旨一些不具學術價值，且對學生職業生涯無所幫助的學位課程，如高爾夫球管理、馬術心理學等等。但在許多人眼裡，這些課程就向米老鼠一樣，惹人喜愛。

黃博也指出，上課時教授經常遲到早退，甚至要求學生「自修」。畢業典禮當天她還打算公開批評母校教學品質，但校方卻囚禁她。校方回應是因黃博的舉動影響到其他畢業生，因而要求離席並坐在附近房間，「但典禮結束後她就可以自由離開」。

此案目前已進入訴訟階段，黃博希望能藉此開創先例，讓學生在支付昂貴學費的同時，也能獲得相對應有的價值。