為何出現2票反習近平修憲？學者指中共自編自演「遮羞布」

中國人大取消國家主席任期限制，出現2張反對票，被學者指為「遮羞布」。圖為中國國家主席習近平。（資料照。美聯社）

2018-03-12 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大修憲取消國家主席任期制，在幾乎是全票通過的情況下，出現2反對票，格外受到矚目，有學者認為，如果100%全票通過太不真實，所以「自導自演」，將這2票視為「遮羞布」。

中國人大在3月11日以2958票贊成、2票反對、3票棄權，通過修憲案，正式刪除國家正副主席連任不得超過兩屆的規定。

對於這2反對票的看法，《自由亞洲電台》報導，美國紐約城市大學政治學教授夏明認為，全國人大其實就是中共手上的「橡皮圖章」，從沒有否決過任何提案，如今出現這2張反對票，更顯「珍貴」；這2人可能被扣政治腐敗的帽子，「風險極大」。

不過，美國紐約的中國學者謝選駿則持不同看法，指出現這2張反對票就是個「奇蹟」，「很可能是中共自編自演」，因為，「全票通過會讓人感到不真實，兩張反對票是遮羞布，讓投票結果更具有可信性」。

謝選駿也表示，「習近平的這次修憲，完全否定了鄧小平集體領導的政治制度，標誌著中國從寡頭政治走向獨裁制度」，「中國又回到以前的人治社會，中國政治會更加不穩定」。