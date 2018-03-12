中國修憲後 郭文貴：下一步清黨、滅口、控制軍隊

習近平投下表決票。（路透）

2018-03-12 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大昨天就憲法修正案進行表決，以2958票贊成、反對2票、棄權3票，1張無效票，修憲案確定通過，中國國家主席任期限制確定取消，現任主席習近平可望成為「終身職」。流亡海外的中國富豪郭文貴對此認為，習政權下一步將是「清黨、滅口、控制軍隊，中國政治大革命時代就要到來。」

郭文貴在針對表決批評，「幾千個人大代表在北京刀槍劍影威脅下表決民意，不就成了笑話了嗎？這不是很荒誕嗎？」他在表決前夕發出的影片中強調，「什麼修憲、什麼為人民服務，都是假的。為的是保護他們的財產、私生子女，不被別人給抓起來。」並形容習政權修憲集權，和史達林、希特勒一樣是把權力私有化。

他批評，這次修憲是光明正大「盜國行徑」，體現以黑治國，14億人民沉默，「這幾千人能代表人民嗎？」他斷言習政權下一步就是要「清黨、滅口、控制軍隊，中國政治大革命時代就要到來。」

中國評論家袁紅冰分析，修憲之後中國將恢復「非理性的瘋狂」、「毛澤東的集權時代」，對內以超級法西斯統治，對外是極權主義的全球擴張，是21世紀國際政治的主題。美國評論家郭寶勝則說，習近平將做一個沒有皇帝型式的皇帝，「他的最佳模式是北韓模式。」