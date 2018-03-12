正港熊抱！棕熊雪地浪漫環抱溫暖他 影片46萬人次都看過

俄羅斯一名男子，日前透過在IG上分享「大熊浪漫後背式抱抱」的照片與影片。（圖擷取自IG帳戶「mihail_tiger」）

2018-03-12 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕名符其實的「熊抱」！俄羅斯莫斯科一名男子，日前透過「mihail_tiger」帳戶在IG上，先後分享一張「大熊浪漫後背式抱抱」的照片與一部短片，讓數萬名網友超羨慕！

照片中可見，冰天雪地中，該名頭戴灰色毛帽、身穿連帽外套與牛仔褲的男子，一臉笑意地雙腿盤坐，窩在大棕熊懷裡，和樂融融的畫面，一度讓人誤以為是軟體後製，或是與雕像合影，十分逼真。

不過，隔天俄男又釋出影片片段，畫面呈現出毛茸茸、體型壯碩的大棕熊坐在地上，一邊咀嚼著食物，並從後方環抱住男子，熊掌搭肩碰肘，男子伸手想撥開牠尖銳的爪子，棕熊隨即拍掉並將其胸口「攬牢牢」。

此外，男子可能是覺得棕熊溫馴又可愛，還忍不住趁對方不注意，偷親一口手臂，一旁圍觀的女孩，發現這隻熊不會攻擊人類後，也怯生生地、連忙衝上前摸一摸「討抱抱」。

據悉，這張熊抱照一貼出，目前已累計逾2萬4000名網友按讚；至於影片則吸引近46萬人次瀏覽。許多網友大讚，「老天爺啊」、「哇，太酷了」、「好美喔，羨慕」、「一定很溫暖」、「我也想跟棕熊做朋友」；但仍有人擔心，若棕熊突然展現野性的一面，那該怎麼辦，直言「這不是明智之舉」。