衰！中國「天宮一號」失控將墜 美國這州最危險...

「航太公司」分析，中國「天宮一號」掉落美國的密西根州南部機率最高。（法新社）

2018-03-12 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國在2011年發射太空站「天宮一號」，前年3月發生故障失去控制，預計今年3月23日至4月19日間將墜落地球，各國都擔心會成為天宮一號的落點，根據非營利組織「航太公司」（The Aerospace Corporation）分析，掉落美國的密西根州南部機率最高。

綜合外媒報導，天宮一號重達8.5噸，且含劇毒及高腐蝕性物質，「航太公司」指出，包括中國北部、義大利中部、西班牙北部、紐西蘭、澳洲塔斯馬尼亞、南美、非洲南部和美國的北部各州，被確認是天宮一號碎片墜落地機率較高的地區，其中以密西根州南部機率最高，但專家坦言難以預測。

哈佛史密松天體物理中心（CfA）天體物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）指出，此預測相當棘手，具有很大的不確定性。他解釋，目前的估計仍有約336小時的誤差，很難計算天宮一號返回地球的確切時間。

有專家警告，天宮一號大部分裝置會在重返大氣層時燃燒，但仍有約10%至40%以碎片形式墜落，將會釋放出有毒化合物的致癌液體，可能導致頭暈、噁心、昏迷及肺水腫等現象。

不過，中國媒體則強調，地球的海洋面積廣大，要各國不必太過擔心。中國航太科學家龐之浩也說，中國會讓天宮一號保持阻力最大的姿態墜落，盡量在大氣層中燃燒。