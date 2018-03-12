普廷親口爆料！ 2014冬奧差點打下1架客機

普廷自爆，2014年冬奧期間曾下令擊落一架遭劫持準備攻擊冬奧的客機，所幸最終證實通報錯誤，沒有釀成憾事。（路透）

2018-03-12 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷最近接受電視台專訪透露「敏感機密故事」，稱2014年索契（Sochi）冬奧開幕式期間，曾下令擊落一架遭劫持準備攻擊冬奧的客機，所幸最終證實通報錯誤，沒有釀成憾事。

綜合外媒報導，俄羅斯電視台日前製作普廷傳記紀錄片，普廷在影片中表示，2014年2月7日他準備前往素溪冬奧開幕場地菲什特奧林匹克體育場（Fisht Stadium）時，接到一通維安官員的電話，指一架由烏克蘭飛往土耳其的土耳其飛馬航空（Pegasus Airlines）波音737-800客機被劫持，劫機者聲稱在機上放炸彈，班機準備轉向素溪。

當下普廷詢問維安官員有何建議，對方回答「依照維安計畫，打下飛機」，於是普廷立刻下令，「那就依你們的計畫吧」當下俄國空軍多架次戰機也立刻升空。報導指出，當時客機上有110名乘客，4萬多人聚集在體育場觀看開幕式。

所幸過了5到7分鐘後，普廷終於接到第2通電話，「同一位官員說，確認只是乘客喝醉胡鬧，飛機很快會如期降落伊斯坦堡。」普廷回憶這段經歷時說，「這種東西，我寧願不談。」

報導也提到，俄羅斯在6月14日至7月15日將舉行世界杯足球賽，在多個城市進行賽事，目前已處於高度戒備狀態。