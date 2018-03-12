杜拜辦告別單身派對 富豪千金墜機11人罹難

土耳其富商的女兒米娜（中）與她的姐妹淘搭機返程途中墜機，一同罹難，圖為她們墜機前數小時在社群網站PO照。（取自網路）

2018-03-12 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕一架載著土耳其富商巴薩朗（Huseyin Basaran）女兒米娜（Mina）的私人飛機，11日從阿拉伯聯合大公國的沙迦（Sharjah）飛往土耳其的伊斯坦堡（Istanbul）途中，在伊朗首都德黑蘭以南230英里（約370公里）的一個山區墜毀，米娜及7名姐妹淘，連同3名機組員，共11人全數罹難。

綜合外媒報導，失事機型為龐巴迪CL604，機尾編號TC-TRB，屬於巴薩朗的私人控股公司所有，28歲米娜將於3月底結婚，當地時間週五該機載著米娜等人前往杜拜，舉辦告別單身派對，社群網站她的帳號最後一個訊息，是在杜拜知名夜總會欣賞英國流行歌星麗塔奧拉的音樂會，不料，11日返程途中失事。

國際民航組織（ICAO）官員表示，當時天候下著大雨，飛機著火，駕駛員曾要求降低高度，沒多久，飛機就從雷達幕上消失。

巴薩朗控股公司跨領域經營許多行業，包括旅遊，金融，建築，旅遊，航空，水泥和能源。該家族公司還擁有2家豪華酒店。

巴薩朗控股公司一架私人飛機在伊朗山區墜毀，11人罹難。（取自網路）