東京國際動畫節 台灣3部動畫短片入圍

王尉修、張世楷和詹凱勛（由左至右）三名台灣動畫導演，在播映會中上台分享動畫創作的甘苦談。（記者林翠儀攝）

2018-03-12 03:03

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕台灣3部動畫短片入圍今年的東京國際動畫節，主辦單位11日在池袋新文藝坐以「台灣特集」播映九部台灣動畫短片，並安排三位台灣年輕導演分享動畫創作的甘苦談，引起熱烈回響。

東京國際動畫節是由日本動畫協會於2003年開辦，被譽為是動畫界的奧斯卡，和神戶動畫獎、文化廳媒體藝術祭併稱為日本動畫三大指標獎項。台灣作品從6、7年前透過公益組織「未來電影日」及台灣未來影像協會聯合徵件，每年平均有超過百件作品參賽。

今年有3部短片入圍，分別為蔡辰郁的「鮮蔬香烤嫩雞佐蜜漬青檸醬」、王意姍的「我的修正」及莊予馨的「你聽得見嗎？」台灣未來影像協會會長林瑋倫表示，能在全球共有58國、731件參賽作品中脫穎而出，實屬不易。

九部「台灣特集」特別上映的動畫短片，是由未來電影日團隊向主辦單位推薦，分別創作於2012至16年，也是歷年來台灣動畫盃的優秀新創或經典動畫作品。三位隨片登台的導演王尉修、詹凱勛和張世楷，分別介紹他們的創作理念，並談及台灣動畫創作的現況與困境。

王尉修是台灣現在少數擁有動畫工作室「大貓工作室」的導演，他透過文化部的圓夢基金創業，申請電影短片輔導金創作，目前正在製作的新動畫「德哥與皮皮」雖有找到企業投資，但為了完成這部作品投入了所有資源與人力，讓他覺得很像賭博。

不過，王尉修笑著說，台灣動畫的現狀雖然並不樂觀，但只能用「亂世出英雄」來期許自己，他是因為喜歡才去做，並非看準這塊好賺才投入，所以不管動畫好或壞都會繼續做。

林瑋倫也表示，台灣沒有完整的動畫產業，政府也缺乏明確的正策，動畫創作者都很辛苦，很多原創動畫都以學生創作為主，大部分只能停留在學生階段，一畢業後很難做自己想做的事。林瑋倫指出，台灣一年的影像創作品約300部，所以他陸續創辦台灣動畫盃、未來電影日及台灣未來影像協會，透過聯合徵件幫台灣影像作品推廣到國際，他秉持的信念就是「台灣應多看這個世界、也應該被這個世界看到」。

這次在東京國際動畫節播映的九部台灣動畫短片，也將於13日在台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心免費播出。